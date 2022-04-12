محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 162.89 نقطة ليقفل عند مستوى 13646.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 240 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المنجم، والبلاد، والاستثمار، والجزيرة، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكابلات السعودية، وساب للتكافل، وأنابيب الشرق، ودار المعدات، والوطنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 5.50%.
أخبار قد تهمك
فيما كانت أسهم شركات الجزيرة، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والمنجم، والجزيرة، وأماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 221.52 نقطة ليقفل عند مستوى 24268.83 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1532 صفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 13646.12 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.