محمد بن مسعود - الدمام - ورد الان : الاعلان عن انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي

يعمل مجلس التعاون الخليجي، على ضم اليمن إلى 10 منظمات متخصصة في إطار المجلس، وذلك عقب تشكيل مجلس رئاسي وإنهاء الانقسام الحاصل بين الأطراف المناوئة للمليشيات الحوثية.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، أن مجلس التعاون الخليجي يولي اهتمامًا بالغًا باليمن، ويسعى لدمجه في مختلف لجان وهيئات ومؤسسات ومنظمات المجلس لتحديد احتياجاته التنموية وصولا إلى الإعداد لمؤتمرات المانحين، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تم التعهد بتمويلها.

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وأوضحت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاهتمام يأتي ‘‘بعد انضمام اليمن إلى 10 من المنظمات المتخصصة العاملة في إطار مجلس التعاون ومن بينها مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وجهاز تلفزيون الخليج، ولجنة رؤساء البريد في مجلس التعاون، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك’’.

واضافت الصحيفة أن ‘‘بيان المشاورات اليمنية اليمنية التي عقدت في الرياض بدعوة من مجلس التعاون الخليجي جاء ليؤكد أن دول المجلس ماضية في وقوفها إلى جانب اليمن وبما يحقق له ولشعبه الأمن والسلام والاستقرار، وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة التي جاءت نتيجة حتمية لانقلاب المليشيا الحوثية على السلطة الشرعية، وهو ما عطّل مسيرة اليمن نحو الاندماج الكامل في المنظومة الخليجية ليتحقق له التقدم والازدهار في مختلف المجالات وبما يحقق الرفاه والعيش الكريم لشعبه’’.

واختتمت الصحيفة بالقول: ‘‘اليوم يُنظر إلى اليمن بعد إحلال السلام من قبل الشجعان الذين تعاهدوا أن يعملوا على قلب رجل واحد على أنه سيكون ضمن المنظومة الخليجية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن الخليج، إضافة إلى الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية المشتركة بين اليمن ودول الخليج’’.