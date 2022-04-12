محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم سير الأعمال التطويرية في قرية “البسطة” التراثية وسط مدينة أبها، وأطلع على أعمال تأسيس البنى التحتية والأعمال التطويرية .
وأوضح الحميدي أن تطوير موقع “البسطة” التراثي يهدف إلى تحويل القرية التي تحتل مساحة تقارب الـ 15 ألف متر مربع إلى موقع تراثي نموذجي، مشيرا الى أن نسبة إنجاز أعمال المشروع بلغت حوالي ٦٠٪ .
وأكد أن أمانة منطقة عسير تعمل حاليا على تطوير عدة قرى تراثية منها قرية البسطة التي تضم عددًا من المباني الأثرية والقلاع التاريخية حتى تكون مُهيئة للزوار من داخل المنطقة وخارجها ، ولكي تتحول إلى وجهة سياحية وثقافية واستثمارية جديدة .
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تنجز 60 % من الأعمال التطويرية لقرية “البسطة” التراثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.