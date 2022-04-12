البنك الأهلي السعودي يوزّع وجبات الإفطار على قائدي المركبات بهدف تهدئة السرعة

محمد بن مسعود - الدمام - مُبادرة «إفطارك علينا» التطوّعية تستهدف 18 ألف صائم بنهاية شهر رمضان المُبارك

دشن البنك الأهلي السعودي مبادرة «إفطارك علينا» ضمن حملة «سعادة أهالينا» السنوية في نسختها السادسة، والتي تعتبر إحدى مبادرات البنك للمسؤولية المجتمعية «أهالينا»، وتستهدف 20 مدينة في كافة أنحاء المملكة.

ووزَّعت الحملة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك أكثر من 4500 وجبة في ثلاث مُدن رئيسية وهي الرياض وجدة والدمام، حيث يتم توزيع أكثر من 600 وجبة يومياً، بمُعدل 200 وجبة في كل مدينة، للوصول إلى تفطير 18 ألف صائم بنهاية شهر رمضان المُبارك.

وتهدف هذه المُبادرة إلى مساعدة قائدي المركبات على الالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية وذلك بتهدئة السرعة على الطرقات وعدم الاستعجال قبيل موعد الإفطار لتجنب الحوادث المرورية.

كما شهدت حملة «سعادة أهالينا» توزيع سلال رمضانية، تحتوي على أهم المواد الغذائية الأساسية وذلك في المدن الرئيسية الثلاث، لتغطي احتياجات الأسر المتعففة والمحتاجة، تعزيزاً لقيم التكافل الاجتماعي.

ويقود العمل في هذه الحملة فرق متطوعين من موظفي البنك الأهلي السعودي، بالتعاون مع بعض الجهات والجمعيات الخيرية والأهلية، ويعتبر البنك الأهلي السعودي أول جهة بالقطاع الخاص تشجِّع منسوبيها على العمل التطوعي حيث يمنح البنك موظفيه ما يعادل 30 ساعة عمل تطوعية مدفوعة الأجر سنوياً.

يذكر أن حملة «سعادة أهالينا» التطوعية هي إحدى أبرز مُبادرات برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية «أهالينا» والتي بدأت مُنذ عام 2018 لنشر السعادة وروح الإخاء والإحسان والترابط المجتمعي، والتي أثمرت بالعديد من الإنجازات المتميزة خلال الأعوام السابقة.