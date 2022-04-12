"الدفاع المدني" يدعو للحذر مع توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق بدءاً من الغد

محمد بن مسعود - الدمام - 09-11-1443 03:00
صدى تبوك – متابعة
دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ (الأربعاء) وحتى السبت المقبل.
وأبان تقرير المركز الوطني للأرصاد أن مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والقصيم، وحائل، والشرقية، ستتأثر بأمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.
وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، على الجميع إلى الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.
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