وفِّرْ وقودًا واحمِ مركبتك.. 6 نصائح من "كفاءة" عند وبعد شراء الإطارات

محمد بن مسعود - الدمام - 09-11-1443 02:52

صدى تبوك – متابعة

في 6 نصائح وإرشادات، حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، آليةً يمكن أن توفر الوقود، وتحمي المركبات؛ وذلك عند اختيار الإطارات المناسبة للمركبة، وقسّم المركز نصائحه بالتساوي بين 3 نصائح يلتزم بها صاحب المركبة قبل شراء الإطارات و3 بعد الشراء.

وبشأن النصائح الثلاث التي ينبغي أن يلتزم بها صاحب المركبة قبل التفكير في شراء الإطارات، قال المركز: ينبغي استخدام تطبيق “تأكد” للتحقق من صحة بطاقة كفاءة الطاقة، كما يفضل شراء الإطار على المستوى الأخضر، باعتباره أكثر أمانًا وقت الأمطار؛ لأنه أكثر تماسكًا ورسوخًا على الأسطح الرطبة؛ مشيرًا إلى أن الإطار ذا الكفاءة العالية يحسّن من الأداء العام للمركبة؛ وبالتالي يخفف من الحمل على المحرك، وأيضًا يوفر الوقود”.

وأوصى المركز باتباع 3 طرق أخرى، يلتزم بها أصحاب المركبات عند اختيار نوع معين من الإطارات. وقال: “تغيير إطارات السيارة بحجم يختلف عن المخصص لها؛ يزيد من استهلاك الوقود، ويقلل مستوى الأداء، كما أن وزن أذرعة السيارة بشكل دوري، يقلل ويطيل عمر الإطار”.

وفي التوصية الثالثة، دعا المركز أصحاب المركبات إلى “ضبط ضغط الإطار كما هو موصى به”. وقال إن من شأن هذا الضبط أن “يؤدي إلى زيادة عمر الإطار، ويقلل استهلاك الوقود على المديين المتوسط والبعيد”.