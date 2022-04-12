منها البلاتيني والفضي والبرونزي .. "توكلنا" يوضح دلالات الأوسمة التي تظهر لبعض المستفيدين

محمد بن مسعود - الدمام - 09-11-1443 01:40

صدى تبوك – متابعة

أوضح تطبيق “توكلنا” دلالة الوسام الفضي الذي يظهر لبعض المستفيدين عند الدخول للتطبيق، وكذلك دلالة الأوسمة الأخرى التي تظهر بألوان مختلفة.

وأبان التطبيق أن هناك أوسمة خاصة بالتبرع بالأعضاء، وأخرى خاصة بالصدقات والتبرعات الخيرية، ويتخذ كل منها لونًا مختلفًا.

ولفت إلى أن أوسمة التبرع بالأعضاء تكون مقدمة من المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وهي تمنح كدعم معنوي وتعد بمثابة تمييز اجتماعي للمتبرعين بالأعضاء لما يقدمون من تضحيات لمرضى القصور العضوي.

وأضاف أن هذه الأوسمة تشمل الوسام الذهبي، ويمنح للمتبرعين بجميع الأعضاء، والوسام الفضي ويمنح للمتبرعين بعضوين فأكثر، والوسام البرونزي ويمنح للمتبرعين بعضو واحد.

ونبه إلى أن الوسام الفضي الذي يظهر في بداية الدخول للتطبيق يتغير لونه بمجرد الضغط عليه ليوضح لون الوسام وفئة التبرع الخاصة بالمستفيد.

ولفت إلى أن أوسمة الصدقات والتبرعات الخيرية تكون مقدمة من منصة “إحسان”، وتُمنح هذه الأوسمة للمحسنين من خلال المنصة وفق إجمالي تبرعاتهم.

وأضاف أن أوسمة الصدقات والتبرعات الخيرية تشمل الوسام البلاتيني والذي يمنح لمن وصل مجموع تبرعاته إلى 10 ملايين ريال فأكثر، والوسام الماسي لمن بلغ إجمالي تبرعاته من 5 إلى 9.9 مليون ريال.

ونوه بأن أوسمة الصدقات والتبرعات تضم أيضا الأوسمة الذهبية والفضية والبرونزية، فضلا عن أوسمة من الدرجة الأولى إلى الخامسة.

يذكر أن تطبيق “توكلنا” يتيح لمستفيديه إمكانية التسجيل للتبرع بالأعضاء، وكذلك التبرع لمنصة إحسان.