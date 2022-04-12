أمير الجوف يتسلّم التقرير السنوي لإنجازات صحة المنطقة لعام 2021م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف نسخة من التقرير السنوي للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ومنجزاتها خلال العام 2021م.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخليف الرويلي.

وتضمن التقرير جهود صحة المنطقة في مواجهة جائحة كورونا, وما تم من مشاريع تطوير وتحسين وافتتاحات خلال العام الماضي, وإحصائيات تقديم الخدمات العلاجية والطبية للمراجعين, كما تضمن جهود التوعية الصحية والتطوع الصحي, وكذلك الجولات الرقابية والالتزام, وما تم من عمليات نوعية تجرى لأول مره بالمنطقة, إضافة إلى ما تم من استقطاب وتعيين لتطوير القطاع.

وثمن سمو أمير الجوف ما تضمنه التقرير من أرقام ومنجزات, وجهود لمواجهة الجائحة, تعكس اهتمام المملكة في الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة بتوجيهات وحرص قيادتنا الرشيدة – حفظها الله -.

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