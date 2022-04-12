وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق ( الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الباحة ، عسير ، جازان ، نجران ، القصيم ، حائل ، الشرقية ) بأمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول .
وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع إلى الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم .
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار على 10 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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