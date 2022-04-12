2 مليون معتمر خلال الأيام العشر الأولى من رمضان

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الرئاسة استطاعت بتضافر الجهود وتكامل الخدمات المقدمة، ومشاركة القطاعات المختصة، من تفويج أكثر من مليوني معتمر خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك .

وأوضح أن الجهود أدت بفضل الله إلى توفير كافة الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وسط أجواء روحانية يحفها الأمن والأمان.

وبين السديس أنه خلال العشر الأول من رمضان شهد الحرمان الشريفان توافد أعداد من المعتمرين والمصلين والصائمين، بعد تخفيف الاحترازات وأخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على عاتقها توفير أرقى الخدمات المتكاملة من خلال العديد من الإجراءات الخدمية والصحية لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.