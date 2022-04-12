أمين عسير يتفقد الأعمال التطويرية بقرية البسطة التراثية

و أوضح الحميدي بأن أعمال تطوير قرية البسطة جاءت بهدف تطويرها بما يتوافق مع النمط العمراني للقرية لتكون قرية تراثية نموذجية ، وأشار إلى أن نسبة إنجاز أعمال المشروع بلغت حوالي ٦٠٪ وتشكل كامل مساحة القرية مايقارب 15 ألف م2 .
الجدير بالذكر فإن الأمانة تعمل على تطوير عدة قرى تراثية وفق توجيهات سمو أمير منطقة عسير ومنها قرية البسطة التي تضم عددًا من المباني الأثرية والمساجد والقلاع التاريخية الممتدة منذ عقود حتى يتسنّى لزوار المنطقة التمتع بهذه القرية و التي ستكون أيقونة معمارية و واحدة من أهم الوجهات السياحية و الاستثمارية الجديدة بالمنطقة فيما يعد موقع قرية البسطة التراثية من أهم المواقع بالمنطقة .
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