3 طرق للمشاركة في تعداد السعودية 2022

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء الطرق المتنوعة للمشاركة في تعداد السعودية 2022 والتي تهدف لتوفير السهولة والشمولية لجميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين داخل المملكة. وجاءت الطرق كالتالي: 1- العد الذاتي: حيث يمكن لربّ الأسرة تعبئة استمارة التعداد إلكترونيا بدون زيارة الباحث الميداني. 2- محطات العد الذاتي: من خلال زيارة محطات العد الذاتي في مراكز التسوق وتعبئة استمارة التعداد بمساعدة الباحث. 3- العد الميداني: يتم عن طريق تعبئة استمارة التعداد من خلال زيارة الباحث الميداني للوحدة السكنية.



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