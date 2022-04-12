اخبار الخليج – وزير الأشغال يبحث مع رؤساء المجالس البلدية الخدمات والمشاريع والاشتراطات التنظيمية للوحدات الإسكانية

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت اللجنة التنسيقية العليا بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ورؤساء المجالس البلدية اجتماعها التنسيقي برئاسة سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وذلك في مكتب سعادة الوزير بشئون البلديات، وبحضور رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة ورئيس مجلس بلدي الجنوبية السيد بدر التميمي ورئيس مجلس بلدي الشمالية السيد أحمد الكوهجي وكل من وكيل الوزارة لشئون الأشغال ووكيل الوزارة لشئون البلديات وعددا من مسئولي الوزارة.

حيث ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، ومن أهمها مستجدات الاشتراطات التنظيمية للوحدات الإسكانية وأهمية إقرارها للتعامل مع عمليات التوسع في المنازل بالمدن الاسكانية، وكذلك مناقشة البنى التحتية المحافظات وخطة الوزارة للسنوات القادمة إلى جانب آلية شفط البلاعات ومناقصات الصهاريج في ظل التوجه لترسية مناقصة جديدة لصهاريج الشفط.

وأوضح سعادة الوزير جهود الوزارة في مجال البنية التحتية وتطوير شبكة الصرف الصحي مستعرضا المشاريع القائمة، متطرقا إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشفط البلاغات من خلال زيادة الصهاريج المكلفة تقديم هذه الخدمة.

ويعتبر هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي تقام بين المجالس البلدية والوزارة من أجل متابعة سير العمل في المشروعات والخدمات البلدية ومناقشة مستجدات خطط وأولويات المجالس من الخدمات والمشاريع وبما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة، كما تم التأكيد والاستفادة من دعم وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشروعات.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى وضع خطة حلول لمشكلة الكلاب الضالة حيث بينت الوزارة بأنها ستعمل على زيادة فرق العمل العاملة في صيد الكلاب الضالة، إلى جانب مناقشة تفعيل قانون النظافة العامة وتطبيق الإجراءات التي تحد من المخالفات.

وفي هذا الإطار أكد سعادة الوزير على الدور الذي تلعبه المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في مسيرة البناء والتطوير مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتواصل المستمر مع المجالس البلدية بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفقا للخطة المقررة.

واضاف خلف بان وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر حريصة على تسخير الامكانيات والموارد للارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة.

وجرى أيضا خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ومن أهمها سير العمل في مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم وعوازل الأمطار) حيث أكد سعادة الوزير على تنفيذ المشروع حسب أولويات المجالس البلدية، من جانبهم طالب رؤساء المجالس البلدية بضرورة تذليل بعض التحديات التي تواجه سرعة تنفيذ المشروع وخصوصا ما يتعلق بزيادة الميزانية المخصصة للمشروع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة الوزارة للحفاظ على مستوى جودة الخدمات في ظل التحديات المالية وإعادة هيكلة الموارد البشرية حيث تم التأكيد على التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية لمواجهة هذه التحديات، إلى جانب بحث الهيكل التنظيمي للمجالس البلدية بما ينسجم مع حجم الأعمال التي تقوم بها.

وأشاد خلف بدور المجالس البلدية في مجال العمل البلدي من خلال اقرار الاولويات وفقا للخطط التنموية المعتمدة التي تعكس تطلعات المواطنين والمقيمين وتترجم احتياجاتهم في تحقيق التنمية الحضرية.

من جانبهم ثمن رؤساء المجالس جهود الوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المحافظات ومتابعة الوزارة لاحتياجات ومتطلبات العمل البلدي.