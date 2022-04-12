اخبار الخليج – هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع بريد البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم لتوصيل بطاقات الهوية المنجزة إلكترونياً عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh للمواطنين والمقيمين عبر بريد البحرين، وذلك على مدار ثلاث سنوات، ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار سعي الهيئة المستمر نحو تحسين خدمات البطاقة وتقليص وتسريع إجراءات تسليمها للعملاء.

وقع الاتفاقية من جانب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي للهيئة، ومن جانب وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة ببريد البحرين الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد، بحضور عدد من المسئولين المعنيين في كلا الجهتين.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الهيئة عن سعادته بتجديد الاتفاقية مع بريد البحرين، وقال أن هذه الخطوة تعكس الحرص على تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات المؤسسية مع القطاع العام والخاص بما يصب في تقديم وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وتحسين استدامة جودتها بما يحقق رضا المستفيدين منها، مؤكداً بأن الهيئة ركزت جهودها على أتمتة معظم عملياتها وخدماتها وتوفيرها الكترونياً مؤكدا بأنه قد أصبح بإمكان العملاء اليوم من إجراء معاملات بطاقة الهوية إلكترونيا عبر البوابة الوطنية وتوصيلها عبر البريد إلى منازلهم، بما يغنيهم عن زيارة مراكز الخدمة، وهو ما تحقق بفضل جهود فرق العمل بالهيئة وبتضافر وتعاون المؤسسات الحكومية.

وأشار القائد إلى أن التوجه نحو الاستمرار في توفير خدمة إيصال طلبات بطاقة الهوية المنجز الكترونياً يأتي ضمن خطط الهيئة الرامية لتحسين خدمات الهوية والتي تحظى باهتمام ومتابعة من قبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وتوجيه المستمر بضرورة توفير الخدمات الحكومية الكترونياً وتسهيل الوصول اليها من قبل كافة افراد المجتمع وإنجازها الكترونياً وتوفير خيار استلامها عبر خدمات البريد.

من جانبه، صرح الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات: «إننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتي تأتي ضمن مجمل أهداف بريد البحرين لتوثيق أطر التعاون مع وزارات المملكة والهيئات الحكومية للعمل سوياً على رفع جودة الخدمات المقدمة والتعرف على مدى إمكان إجراء المزيد من العمليات المشتركة التي تخدم العامة وفق أفضل المعايير انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية الرامية إلى تعزيز مستوى الجودة والتميز لدعم مختلف أنشطتها الاقتصادية.» كما أكد بأن هذه الشراكة المثمرة التي عقدت مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بشأن تسليم بطاقات الهوية المنجزة الكترونياً من خلال خدمة البريد الممتاز عبر المكاتب البريدية المنتشرة في جميع محافظات المملكة ستساهم قطعاً في وضع بصمة بارزة لبريد البحرين.

الجدير بالذكر أن المذكرة الأساسية والمبرمة بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة ببريد البحرين والموقعة في العام 2015 وتلتها اتفاقية تجديد الشراكة في 2018 تهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتوفير خدمة إيصال بطاقات الهوية المُنجزة الكترونياً ضمن خدمات بطاقة الهوية عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، إلى العنوان المراد استلام الطلب عليه مما يوفر على المستفيدين من الخدمة من المواطنين والمقيمين الوقت والجهد والمال، وسيتم استحصال رسوم الخدمة المقررة فضلاً عن رسوم التوصيل وقدرها خمسمائة فلس عن الطرد المرسل بغض النظر عن عدد الطلبات للبطاقات المنجزة ضمنه والمحدد استلامها على ذات العنوان سواء كانت طلباً أو أكثر من طلب ، وفي حال عدم التمكن من استلام المادة البريدية من قبل اصحابها سيتم اشعارهم لمراجعة البريد لاستلامها.