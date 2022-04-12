اخبار دوليه – وزير بريطاني: جميع الخيارات مطروحة إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي اليوم الثلاثاء إن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة للرد على أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا من جانب روسيا.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قالت أمس الاثنين إن بريطانيا تعمل مع شركائها للتحقق من تفاصيل التقارير التي أفادت بأن القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيماوية في هجوم على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقال هيبي لشبكة سكاي نيوز «هناك بعض الأشياء التي تتجاوز الحد وسيكون هناك رد على استخدام الأسلحة الكيماوية وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة حول طبيعة ذلك الرد».

وأضاف أن المخابرات العسكرية البريطانية غير قادرة حتى الآن على التحقق من تلك التقارير.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إن روسيا قد تلجأ إلى الأسلحة الكيماوية، ودعا الغرب إلى فرض عقوبات شديدة على موسكو تردعها حتى من الحديث عن استخدام مثل هذه الأسلحة.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية لتلفزيون (بي.بي.سي) «إذا تم استخدام أسلحة كيماوية فستكون هذه لحظة مهمة للغاية لرئيس وزرائنا وغيره من رؤساء الحكومات في أنحاء العالم لبحث كيفية الرد على ذلك».

وأضاف «يجب أن يكون واضحا للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين أن استخدام الأسلحة الكيماوية هو ببساطة أمر غير مقبول ويجب ألا يتوقع أن يقف الغرب مكتوف الأيدي إذا تم استخدامها».