اخبار دوليه – قتيل و7 جرحى في انفجار قرب صيدا بلبنان

محمد بن مسعود - الدمام - لقي شخص حتفه وأصيب سبعة آخرون جراء انفجار وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالقرب من مبنى بلدية بلدة بنعفول في قضاء صيدا جنوب لبنان.

وفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا في محيط الانفجار ببلدة بنعفول. ولم تعرف أسباب الانفجار حتى الآن.

وأدى الانفجار إلى تدمير مبنى بلدية بنعفول ومركز لكشافة الرسالة، وإصابة مبنى مجاور.

وتتواصل جهود الدفاع المدني اللبناني للبحث عن ضحايا بين الأنقاض.