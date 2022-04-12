محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

شهد سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء، قرع الجرس إيذانا ببدء تداول أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» لتصبح بذلك أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية، والأولى من بين 10 إدراجات حكومية وشبه حكومية مرتقبة كجزء من استراتيجية دبي الرامية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات لدعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن إدراج «ديوا» في سوق دبي المالي: –

1 – ثاني أضخم طرح في تاريخ منطقة الشرق الأوسط بـ 22.3 مليار درهم وذلك بعد «أرامكو» السعودية.

2 – أكبر اكتتاب عام في دولة الإمارات، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022.

3 – طلبات الاكتتاب تخطت أرقام قياسية عالمية بلغت 315 مليار درهم.

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4 – تغطية الاكتتاب 37 مرة من الصناديق السيادية والمحافظ والمستثمرين الافراد المحليين والدوليين.

5 – الطرح شهد اقبالاً قياسياً في مؤشر على الثقة في قوة ومتانة اقتصاد دبي وتأكيداً لمكانة الإمارة كسوق عالمي جاذب لرؤوس الأموال.

6 – بدء التداول على «ديوا» يرفع رسملة سوق دبي لقرابة 600 مليار درهم.

7 – تعتزم «ديوا» توزيع أرباح على مساهميها مرتين كل سنة مالية في أبريل وأكتوبر من كل عام.

8 – الإدراج الأول في سوق دبي من بين 10 شركات حكومية وشبه حكومية تشمل «سالك» و «تيكوم» و «إمباور».

9 – «ديوا» بعد إدراجها باتت أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية بنحو 124 مليار درهم.

10 – «ديوا» من الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، ومساهم أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة.