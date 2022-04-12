انطلاق البطولة الرمضانية بكلية التقنية بتبوك

محمد بن مسعود - الدمام - 09-11-1443 12:30

صدى تبوك – يوسف الحمري

انطلقت مساء اليوم البطولة الرمضانية بكلية التقنية بتبوك حيث يتنافس فيها عدة فرق تمثل متدربي الكلية بمختلف أقسامها وتخصصاتها وذلك على مدار أسبوع في مسابقات متنوعة منها كرة الطائرة، وكرة القدم، وبطولة البلايستيشن وبطولة تنس الطاولة وبطولة الفرفيرة ‏وبطولة البالوت

وتهدف البطولة لتعزيز الأجواء الرمضانية التي تحقق الإيجابية والسعادة وروح التنافس وبذل الجهد والتحلي بالروح الرياضية

وفي تصريح خاص لصحيفة صدى تبوك.

وأوضح عميد الكلية التقنية بتبوك الأستاذ ماجد بن منصور العنزي “بأن الكلية تحرص في كل عام تدريبي على اقامة هذه الفعاليات وتوفير البيئة المناسبة للمتدربين لإبراز قدراتهم الرياضية وصقلها متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة “



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