اخبار دوليه – برلمان إندونيسيا يوافق على مشروع قانون بشأن العنف الجنسي بعد طول انتظار

محمد بن مسعود - الدمام - وافق البرلمان الإندونيسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون طال انتظاره للتصدي للعنف الجنسي، والذي يهدف إلى توفير إطار قانوني للضحايا لضمان العدالة في بلد يعد فيه الاعتداء الجنسي شأنا خاصا.

وأيد غالبية النواب مشروع القانون في الجلسة البرلمان التي حضرها جميع الأعضاء، وذلك رغم معارضة من بعض الجماعات المحافظة في أكبر البلاد ذات الأغلبية المسلمة في العالم، وذلك بعد ست سنوات من المداولات.