محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس بلغ عدد المستفيدين من خدمات وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك 302.304 مستفيدين.

وانتفع من خدمات التوعية الرقمية 261,620 مستفيداً وأكثر من 15 شخص من الدروس العلمية،و25.684 مستفيداً من برنامج “إجابة السائلين” الذي يقدم في 10 مواقع بالمسجد الحرام تشمل 23 كبينة هاتف للرد على السائلين يقوم عليها60 متخصصاً شرعياً على مدار الساعة.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 300 ألف مستفيد من خدمات التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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