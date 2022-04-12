أوكرانيا تتحرى معلومات عن استخدام روسيا أسلحة كيماوية في ماريوبول

محمد بن مسعود - الدمام - قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا تتحرى عن صحة المعلومات التي تشير إلى أن روسيا ربما تكون قد استخدمت أسلحة كيماوية أثناء محاصرة مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا.
وقالت ماليار في تصريحات تلفزيونية «هناك نظرية تقول إن هذه قد تكون ذخائر فسفورية ..المعلومات الرسمية ستأتي لاحقا».
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب للتعليق.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر يوم الاثنين من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا.
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