اخبار الخليج – النائب عبدالله الدوسري يثمن أوامر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء 12 مسجد في مدينة سلمان 

محمد بن مسعود - الدمام - ثمن النائب عبدالله إبراهيم الدوسري عضو مجلس النواب الأوامر الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بسرعة البدء في تصميم وبناء 12 مسجداً في مدينة سلمان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص المواقع وإتخاذ الإجراءات الكفيلة وإطلاق خطة تطوير للجوامع والمساجد في كافة محافظات المملكة والبدء الفوري فيها، وتوجيهات سموه الكريمة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

وأشار الدوسري إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأتي في إطار حرصه على بناء وإعادة إعمار بيوت الله وتطويرها وخصوصا أننا في شهر رمضان المبارك، وتعكس بذلك حرص الحكومة الموقرة بقيادة سموه لتوفير المرافق الخدمية للمواطنين والمقيمين ولا سيما المناطق الجديدة، حيث استقبل أهالي مدينة سلمان هذا الخبر بسعادة غامرة لهذه الأوامر الكريمة مشيدين بهذه التوجيهات وسرعة الإنتهاء من تشييد بيوت الله في مناطقهم.

وبين الدوسري إلى أن إنشاء المساجد الجديدة في مدينة سلمان كانت إحدى المطالبات النيابية التي تقدمنا بها في مجلس النواب، وتاتي توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتؤكد على مستوى التعاون الكبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق متطلبات المواطنين في مختلف المجالات.