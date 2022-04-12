كورونا حول العالم.. الإصابات إلى نصف مليار وأكثر من 11 مليار جرعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أظهرت بيانات حديثة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، ارتفاع إصابات كورونا حول العالم، ليصل إجمالي الإصابات اقرب 500 مليون إصابة .

إصابات كورونا العالمية

وأظهرت البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول عدد الاصابات إلي 499 مليونا و 748 ألف حالة.

وفيات كورونا حول العالم

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 181 ألف وفاة.

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وبلغ عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و110 ملايين جرعة.