كورونا حول العالم.. الإصابات إلى نصف مليار وأكثر من 11 مليار جرعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أظهرت بيانات حديثة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، ارتفاع إصابات كورونا حول العالم، ليصل إجمالي الإصابات اقرب 500 مليون إصابة .
إصابات كورونا العالمية
وأظهرت البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول عدد الاصابات إلي 499 مليونا و 748 ألف حالة.
وفيات كورونا حول العالم
كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 181 ألف وفاة.
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لقاحات كورونا حول العالم
وبلغ عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و110 ملايين جرعة.
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