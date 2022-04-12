الشؤون الإسلامية بجازان ينفذ مشروع “سقيا الخير” خلال شهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، ممثلاً بإدارة الشؤون النسائية بالفرع والأقسام النسوية التابعة له في الإدارات الفرعية بالمحافظات، مشروع “سقيا الخير” تحت شعار “مُبادرتُنا عطاء”، يستهدف المصليات النسائية في الجوامع والمساجد بمنطقة جازان ومحافظاتها طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وبلغ ما جرى توزيعه ضمن مشروع السقيا منذ غرة الشهر الفضيل إلى اليوم مايقارب ٦١٥ كرتون ماء استهدفت ٦٨ مصلى نسائي.

وأوضح مدير عام الفرع أسامة بن زيد المدخلي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي جرى إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك، التي يسعى من خلالها الفرع إلى تعزيز جانب الأعمال التطوعية المجتمعية التي تعود بالفائدة الدينية والدنيوية على الفرد والمجتمع.

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