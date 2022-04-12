اخبار دوليه – تايوان تصدر دليلا لتوعية مواطنيها بكيفية الرد حال التعرض لغزو صيني

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت تايوان أول دليل حرب للجزيرة لتوعية المواطنين بكيفية الرد حال التعرض لهجوم، بعدما أثار الغزو الروسي لأوكرانيا المخاوف من غزو صيني لتايوان.

وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء، يقدم الدليل الذي أصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء رموز استجابة سريعة (كيو.آر كود) لتحديد أماكن ملاجئ للاحتماء بها من الغارات الجوية، وقائمة بالمستلزمات التي يتعين تخزينها في وقت الحرب، ومعلومات التعبئة للاحتياطيات العسكرية.

وقال مدير قسم العتاد بوكالة التعبئة الدفاعية الشاملة، ليو تاي-يي، في بيان عبر الإنترنت في معرض الإعلان عن الدليل الاسترشادي: « يحاكي الدليل أوضاع الحرب ويقدم إرشادات للجمهور لمواجهة سيناريوهات مختلفة، حتى يتمكنوا من تعلم اتخاذ تدابير الرد اللازمة».

يشار إلى أن الدليل، الذي يأتي في 28 صفحة، متاح للتنزيل عبر الانترنت، وهناك تشجيع للسلطات الإقليمية على تحديثه بمعلومات محلية.

وأطلقت حكومة رئيسة تايوان تساي إنج-ون وكالة التعبئة في ديسمبر الماضي بهدف تعزيز مواجهة التهديدات المتعلقة بالأمن القومي، وسط تكثيف الصين الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على الجزيرة.

وكانت الصين صعدت من عمليات التوغل العسكري في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية إلى أكثر من الضعف العام الماضي، لتصل إلى 950 عملية تقريبا، وفقا لبيانات رسمية جمعتها وكالة بلومبرج.