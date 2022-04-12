محمد بن مسعود - الدمام - أفادت كتيبة «آزوف» الأوكرانية بأن القوات الروسية استخدمت أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبول الساحلية. وذكرت الكتيبة مساء الاثنين على تليجرام أنه تم إلقاء مادة مجهولة من طائرة بدون طيار فوق المدينة. وذكرت محطة «سوسبيلن» التلفزيونية العامة أنه لا يوجد تأكيد فوري من الهيئات الرسمية. واعتبرت مصادر عسكرية أن احتمال استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية «مرتفع جدا». ووفقا لكتيبة آزوف، كان الضحايا يعانون من صعوبات في التنفس واضطرابات في الحركة. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بلادها «تعمل بشكل عاجل مع الشركاء للتحقق من تفاصيل» الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية. وكتبت تراس في تغريدة على تويتر: «أي استخدام لمثل هذه الأسلحة سيكون تصعيدا قاسيا في هذا الصراع وسنحاسب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ونظامه».

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – كتيبة آزوف الأوكرانية: القوات الروسية استخدمت أسلحة كيميائية في ماريوبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.