“البنك المركزي” يقرر إعادة خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد ويرفع حد الحوالات اليومية للعملاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، تحديث التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي.
وأوضح البنك أن التحديث تضمن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، كما يجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك.
وأضاف أن التحديث شمل أيضا إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد (online)، وذلك حسب الإجراءات النظامية، على أن يتم العمل بالتعليمات المحدثة ابتداءً من اليوم (الثلاثاء).
وحث البنك المركزي عملاء البنوك على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.
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