ألمانيا تسجل 162790 إصابة جديدة بفيروس كورونا و289 وفاة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت المانيا خلال الساعات الـ24 الماضية, 162790إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و289 حالة وفاة.

وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية, بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 22 مليونا و840776, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 132017.

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