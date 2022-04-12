المركز الاعلامي للأشخاص ذوي الاعاقة باليمن يفوز بالمركز الثالث

فاز المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمركز الثالث في برنامج توجيه المبادرات الإعلامية التابع لمركز توجيه المبادرات الإعلامية الناشئة ومركز الصحفيين الدوليين.
يأتي هذا النجاح بعد جهود كبيرة تم بذلها طوال فترة البرنامج التي بدأت في شهر 8 المنصرم حتى بداية إبريل الحالي.
وبهذه المناسبة يتقدم المركز بالشكر لشبكة الصحفيين الدوليين والمركز الدولي للصحفيين ومركز توجيه المبادرات الإعلامية الناشئة على هذه الثقة ، وكذلك فريق الموجهين ممثلاً بالأستاذ القدير أحمد عصمت الذي رافقنا خلال فترة البرنامج.
كما أننا نهدي هذا الفوز لكل ذوي الإعاقة في اليمن والعالم ولكم أنتم متابعينا ونعدكم بأننا سنستمر في إيصال الرسالة الإعلامية بكل مهنية واستقلالية وبكافة الطرق حتى يحصل ذوو الإعاقة على حقوقهم ويصل المجتمع إلى الوعي الكامل بقدرات هذه الفئة.
الاستاذ :دارس البعداني رئيس المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة.
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