مرضى يهرولون نحو الخطر

يشاهد من خلال مضامير المشي المنتشرة والمجهزة لتحسين جودة الحياة العديد من الأشخاص يمارسون الرياضة في نهار رمضان رغم الصيام مما جعلهم يكونون فرق رياضية مخصصة للمشي ووجدت الدعم الكبير لممارسة رياضة المشي بدعم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ووزارة الصحة وغير ها من القطاعات وتكونت هذه الفرق.

فرق نسائية

وأوضحت دلال سعود الودعاني مسؤولة العلاقات العامة في فريق مشاة الأحساء النسائي بأهمية إقامة الأنشطة في شهر رمضان وهو استكمال لباقي الأشهر، وعن برنامج الفريق بشهر رمضان المبارك سوف يكون تحدي رقمي عبر أحد التطبيقات المخصصة لممارسة الرياضة ولمدة عشرين يومًا والهدف الوصول إلى 120 كيلو، وسوف يحصل الفائزين على عدة جوائز من الداعمين وبدأت من بداية شهر رمضان وأقبال كبير من المهتمين برياضة المشي.

جمعية مشاة

وبين نائب فريق مشاة وهايكرز الأحساء سامي النغموش هدفهم القادم التحول إلى جمعية مشاة وعن برامجهم الرمضانية للمشي لدينا مشي افتراضي عن بُعد طيلة شهر رمضان لجميع منتسبي الفريق للجنسين داخل وخارج الأحساء، تحدي1 مسافة 180كم وتحدي2 مسافة 100كم، وكذلك برامج في الميدان في مضامير المشي أسبوعي بأيام موزعة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء للرجال يبدأ الساعة العاشرة مساءً، ويوم الاثنين للنساء والهدف السعي لرفع نسبة ممارسي رياضة المشي في مجتمع الأحساء، ومدة البرنامج في شهر رمضان 60 دقيقة في اليوم أو ما يعادلها لقطع مسافة ما بين 4 كليو إلى 6 كيلو مترات وإن شاء الله بعد شهر رمضان نعود لبرنامج الهايكنج والمسافات الطويلة في الفترة ما بين شهر نوفمبر حتى شهر مارس ويضم مختلف الأعمار والأطياف وكلا الجنسين.

المشي رياضة للجميع

وأبان أخصائي تغذية علاجية بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر رضي منصور العسيف بأهمية رياضة المشي فهي مناسبة للرجال والنساء والأطفال إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية التي يعاني منها بعض الأفراد، وكذلك السن ومدة التمرين ولرياضة المشي أهمية قصوى في شهر رمضان لها ويخطأ من يتوقف عن ممارسة الرياضة في هذا الشهر حيث أهميتها تمنع زيادة الوزن وتنشط الدورة الدموية ونفض الخمول والكسل والتخلص من الطاقة السلبية، كما أنها ترفع مستوى الكولسترول النافع وتخفض الكولسترول الضار.

أوقات الرياضة

وأشار العسيف إلى أن أفضل الأوقات المناسبة لرياضة المشي تكون قبل الإفطار بساعة أو بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث والفئات التي ينبغي أن تأخذ حذرها عند ممارسة الرياضة في شهر رمضان الأشخاص الذين يعانون من السمنة فقط يمكنهم ممارسة رياضة المشي قبل الإفطار بساعة ومرضى السكري من النوع الأول المعتمدين على الأنسولين لا ينصحوا بممارسة المشي نهارًا وعليهم أن يفحصوا مستوى السكر في الدم قبل البدء بممارسة الرياضة حتى لو كانت ليلًا وتفادي الرياضة في حالة انخفاض السكري أي عندما تكون نتيجة فحص سكر الدم أقل من 70 (ملجم/‏ديسيلتر) أما الأفراد الذين يعانون من أمراض الكلى والقلب ويرغبون في ممارسة الرياضة، فمن الأفضل أن يتم ذلك بعد تناول الإفطار.

السوائل

ونصح العسيف بتناول جرعة كافية من المياه (2 -3 لتر) لأن المجهود البدني الرياضي يضاعف إفراز العرق، ومن ثم يحدث استهلاكًا للماء في الجسم، وكذلك تجنب تناول المشروبات أو الأطعمة التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية فهي مدرة للبول مما يفقد الجسم السوائل والغذاء الصحي حجر الأساس.

الأوقات المناسبة لرياضة المشي

قبل الإفطار بساعة أو بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث

مرضى السكري من النوع الأول المعتمدين على الأنسولين لا ينصحوا بممارسة المشي نهاراً وعليهم فحص مستوى السكر في الدم

بعد تناول الإفطار لمن يشكون أمراض في الكلى والقلب