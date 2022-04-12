أسعار النفط تتراجع دولارين للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل أمس بعد أن أعلنت دول مختلفة عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الإستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين. وهبط خام برنت 2.05 دولار أو 2.0% إلى 100.73 دولار للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.17 دولار أو 2.2% إلى 96.09 دولار. وتراجع خام برنت الأسبوع الماضي 1.5 % بينما نزل النفط الأمريكي 1%. وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو 2020. وتراقب السوق عن كثب التطورات في الصين حيث أبقت السلطات على شنغهاي وهي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة مغلقة بموجب سياسة «عدم التسامح» مع كوفيد، والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا «تتزايد المخاوف الآن من أنه إذا انتشرت موجة أوميكرون في الصين إلى مدن أخرى فإن سياستها الخاصة بعدم وجود كوفيد ستشهد عمليات إغلاق جماعية ممتدة تؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي». وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل الأشهر الستة المقبلة بجانب كمية مماثلة من أمريكا في إطار سحب 180 مليون برميل. ويهدف هذا التحرك لتعويض النقص في خام روسيا بعد تعرضها لعقوبات شديدة في أعقاب حربها مع أوكرانيا.