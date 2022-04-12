موعد قرعة توزيع منح الأراضي لذوي شهداء ومصابي الحرب بجازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جيزان

أعلنت أمانة منطقة جازان، مواعيد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لتوزيع منح الأراضي لذوي الشهداء ومصابي الحرب بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، على أن يتم من خلالها منح أراضي في جيزان لـ1470 مواطن.

وأوضح أمين منطقة جازان، نايف بن مناحي، أن قرعة الدفعة الأولى ستكون يوم (الأحد) الموافق 21/ 10 / 1443هـ، بينما تقام قرعة الدفعة الثانية يوم (الإثنين) الموافق 22 / 10 / 1443هـ وعددهم 604 مواطنين.

وأشار إلى أن قرعة الدفعة الثالثة ستقام يوم (الثلاثاء) الموافق 23 / 10 / 1443هـ لمن قضى بمنحهم الأمر السامي الكريم رقم 13199 وعددهم 695 مواطناً.