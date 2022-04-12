نواف بن فيصل يكشف عن “موقف غريب” حدث له مع إعلامي رياضي (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشف الأمير نواف بن فيصل بن فهد أن إعلاميًّا رياضيًّا طلب رشوة مقابل التوقف عن الانتقاد والإسفاف به.
وقال نواف بن فيصل خلال حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن الإعلامي طرح موضوعًا بإسفاف مع ضيوفه وشاهد الحلقة بعد يومين خلال عزاء وقابل حينها الإعلامي وخرج من العزاء ولاحقه بالرجل بالسيارة وطلب منه رشوة ليتوقف عن انتقده.
تابع: “الإعلامي لم يعد موجود الآن ولكنه حينها كان ينشر أخبارًا كاذبة غير عادية ويستغل في ذلك منتديات موالية له على الإنترنت”.
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