محمد بن مسعود - الدمام - صنعاء تشهد انخفاض كبير في أسعار البنزين .. وهذا هو السعر الجديد والرسمي للبترول والديزل في جميع المحطات اليوم الثلاثاء

أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، تخفيض أسعار البنزين في مناطق سيطرتها شمال وغربي اليمن، وسط انتهاء أزمة وقود خانقة شهدتها تلك المناطق.

وأقرت الشركة تخفيض أسعار البنزين في جميع المحطات من 16 ألف ريال إلى 12,600 ريال لجالون البنزين سعة 20 لتراً.

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وأرجعت أسباب انخفاض الوقود الى المتغيرات في أسعار الصرف للعملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية.

وأضافت أنه “سيتم اعادة النظر في التكلفة الفعلية كل عشرة أيام نظراً للتغيرات الإيجابية في أسعار الصرف”.

وأكدت الشركة إيقاف العمل بـ”خطة الطوارئ وتدشين الاستقرار التمويني” في كافة المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، “بعد معاناة عامين نتيجة اشتداد أعمال قرصنة تحالف العدوان (التحالف العربي) لسفن الوقود”.

يأتي هذا الإعلان، بعد أن وصلت مؤخرا عدة سفن نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، بناء على هدنة بين أطراف الصراع اليمني لمدة شهرين ترعاها الأمم المتحدة، بدأت في 2 أبريل الجاري.

وبموجب اتفاق الهدنة، وافق التحالف العربي على السماح لـ18 سفينة محملة بالوقود بالدخول إلى ميناء الحديدة.