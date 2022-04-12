محمد بن مسعود - الدمام - قيادي في المقاومة الجنوبية يكشف تفاصيل لأول مرة عن ” ابو زرعه المحرمي” عضو المجلس الرئاسي .. فيديو

فجر قيادي في المقاومة الجنوبية مفاجأة كبيرة حول شخصية “عبدالرحمن المحرمي” أبوزرعه المحرمي عضو المجلس الرئاسي .

وكشف القيادي في المقاومة الجنوبية والناشط السياسي عادل الحسني في فيديو له تفاصيل جديدة عن “أبوزرعه المحرمي” القيادي في قوات العمالقة والموالي لدولة الإمارات.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وقال الحسني في فيديو نشره على حسابه في تويتر اطلع عليه “يمن دايز” أن أبو زرعه المحرمي ” أحد المخبرين المعروفين والمحسوبين على الأمارات .

وأضاف الحسني بقوله أنه عندما كان محتجزاً في مقر قيادة التحالف الإماراتي في عدن، لم يسمح بدخول أشخاص أثناء التحقيق سوى هاني بن بريك و “ابو زرعه المحرمي” و “عبدالعزيز العقربي” .

وأكد بقوله أن “المحرمي” ليس سوى مخبر يعمل مع الإمارات موضحاً اختلاس “ابوزرعه المحرمي” مبلغ 200 مليون ريال سعودي وتم استبعاده قبل أن يعود إلى قيادة العمالقة السلفية بأوامر إماراتية سعودية .

ويعد “ابو زرعه المحرمي” أحد القيادات السلفية المعروفة بعلاقاتها مع تنظيم القاعدة في اليمن. كما يقود قوات العمالقة وهي مليشيات عسكرية تضم أتباع المذهب السلفي الوهابي وتم إنشائها بإشراف الامارات والسعودية وأوكلت إليها مهمات عسكرية.

وتم اختيار “المحرمي” ضمن تشكيلة المجلس الرئاسي الذي أعلن عنه الخميس الماضي من الرياض والذي فوضه الرئيس عبدربه منصور هادي بكافة صلاحيته ويترأسه د.رشاد العليمي.