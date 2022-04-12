خطوات سداد فواتير “فرجت” عبر “إحسان”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت خدمة “فُرجت” التابعة لوزارة الداخلية، خطوات سداد فواتير المُستفيدين من الخدمة عبر منصة إحسان.

وبيّنت الخدمة، أن الخطوات تبدأ بالدخول إلى منصة إحسان، ثم اختيار “فُرجت” من قائمة “فرص التبرع”، وبعدها اختيار حالة مباشرة أو البحث بالتصفية أو برقم الفاتورة.

وأشارت إلى أن الخطوة التالية تتمثل في اختيار استعراض الحالة، وأخيراً تحديد مبلغ التبرع والدفع بالطرق المُتاحة بالمنصة.