“فيفا” يهدد بفرض عقوبات على النصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، عن تهديد لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تجاه نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، بفرض عقوبات رياضية.

وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية” إن تهديد “فيفا” بالعقوبات على ‎النصر، يأتي بسبب مستحقات وكيل اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا.

وكانت غرفة فض المنازعات في “فيفا” ألزمت النصر في فبراير من العام الماضي 2021، بدفع 4.5 مليون يورو للاعب البرازيلي قيمة رواتب العام الأخير من عقده، الذي فسخه من طرف واحد بسبب عدم تسلم رواتبه.

يذكر أن “جوليانو” انضم إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من فنربخشة التركي، لكن اللاعب فسخ عقده مع النادي وانتقل إلى نادي باشاك شهير التركي، واحتكم إلى “الفيفا” للحصول على باقي مستحقاته لدي النصر.