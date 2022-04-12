طقس الرياض.. تحذير من الأرصاد لسكان هذه المدن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر عدة مناطق بينها الرياض اليوم (الثلاثاء) بسحب رعدية ورياح نشطة. وأوضح المركز، أن منطقة الرياض وتحديداً العاصمة الرياض والخرج والدرعية والدوادمي وعفيف ستتأثر بسحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍ بمدى الرؤية حتى الساعة (06:00) صباحاً.

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