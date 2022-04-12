المدة اللازمة لتوثيق العقد بعد رفع طلب تسجيل المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مدة توثيق العقد 7 أيام من رفع طلب تسجيل المشترك.

وأوضحت “التأمينات” في رسالة وجهتها لأصحاب العمل، أنه بعد اكتمال خطوات تسجيل المشترك من قِبل المنشأة، ستصل رسالة للمشترك على رقمه المسجل في أبشر لتوثيق العقد، مبينة أنه في حال موافقة المشترك على العقد سيتم اكتمال التسجيل في المنشأة.

وأشارت إلى أنه يمكن لصاحب العمل الاطلاع على بيانات المشترك في النظام، وفي حال رفض المشترك للعقد أو انتهاء المدة النظامية للتوثيق والمقدرة بـ (7 أيام)، فإن بيانات المشترك لن تظهر لدى صاحب العمل، وعليه إعادة تسجيل المشترك مرة أخرى في النظام.

ولفتت إلى أنه في حال انتهاء المدة النظامية لتوثيق العقد يحق لصاحب العمل إعادة تسجيل المشترك مرة أخرى، ويُمنح 7 أيام إضافية للتوثيق.