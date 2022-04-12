خدمة تأمين نقل الإبل تنطلق لأول مرة بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أطلق نادي الإبل، أمس (الإثنين)، خدمة التأمين على نقل الإبل؛ وذلك في إطار الحد من المخاطر والحفاظ على أموال الملاك.
وتهدف تلك الخدمة إلى الحفاظ على الإبل أثناء مراحل الانتقال من مكان إلى آخر، مع تقليل المخاطر ورفع قيم الإبل المادية.
وجرى إطلاق الخدمة بالاتفاق مع شركة متخصصة في قطاع التأمين، بالتعاون مع بيت التمويل السويسري؛ حيث تُعد خطوة جديدة في طريق تطوير قطاع الإبل وحمايته ورفعه إلى مستوى الارتباط بنهج وأسلوب القطاع الخاص.
ويمكن لمُلاك الإبل الاطمئنان على حالة إبلهم بالاتفاق مع شركة تأمين “بيت التأمين” والتي تتولى عملية التعويض في حال وقوع حـوادث على الطرق أو نفوق الإبل أثناء رحلة النقل وعملية الإركاب والإنزال في السيارات الناقلة.
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