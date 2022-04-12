محمد بن مسعود - الدمام - قيادي مؤتمري بارز يُعلن استعداده للقيام “بدور” المتحدث العسكري باسم الحوثيين

أعلن القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر اليماني، استعداده للقيام بالدور الذي يقوم به المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة لحكومة الحوثيين العميد يحيى سريع، عبر منصة “تويتر”، بعد إغلاق حسابه من قبل إدارة الشركة.

وقال اليماني في تغريدة على تويتر: صفحتي المتواضعة هذه جاهزة ان تكون للناطق باسم الجيش اليمني وأنصار الله يكفينا فخر انكم ركعتم السعودية والامارات تحت اقدامكم وعدتم لليمن لمكانتها التاريخية بقيادة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

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وكان الحساب الرسمي للعميد سريع في تويتر، عاد للعمل في الدقائق الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن أقدمت شركة تويتر على إغلاقه دون سابق إنذار لنحو 24 ساعة.