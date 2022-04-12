محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : أنباء عن 10 قرارات هامة اتخذها المجلس الرئاسي وسيتم البدء في تنفيذها خلال 48 ساعه

كشفت مصادر مطلعة عن عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الرئاسي اليمني .

وقالت المصادر ان مجلس القيادة الرئاسي اتخذ اليوم 10 قرارات هامة سيتم تنفذها خلال 48 ساعه.

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وبحسب المصادر فقد جاءت القرارات كالتالي :

1_ عودة قيادات السلطة التشريعية والتنفيذية للعاصمة عدن وبسط إرادتها .

2_ القضاء على المظاهر المسلحة وسحب المليشيات العسكرية المرابطة بشقره والشيخ سالم .

3_ إعادة هيكلة البنك المركزي ووقف جميع البنوك الخاصة والمصارف حتى يتم اعتمادها من قبل البنك المركزي .

4_ وقف جميع الشركات العاملة بإبار النفط والغاز ومناجم الذهب حتى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

5_ وقف جميع معاملات الأراضي والعقود التي صرفت مندو العام 1994 م حتى الآن ، و يتم البت بها من قبل الوزير المختص .

6_ إعادة جميع المصانع والمزارع والجمعيات التعاونية التي تم البسط عليها أو خصخصتها للدولة ويتم البث بها من قبل الوزير المختص .

7_ يتم صرف جميع المستحقات المالية لمنتسبي الجيش والأمن .

8_ إلقاء جميع الرتب العسكرية التي صدرت مندو العام 2012 وحتى الآن ويتم التعامل معها حسب صلاحية الوزير المختص .

9_ وقف جميع القوات العسكرية التي تستلم مرتباتها من دول الجوار ولا تخضع للوزير المختص .

10_ سحب جميع المليشيات العسكرية المرابطة بجانب آبار النفط والغاز والذهب ، وإحلال محلها قوات عسكريه وطنيه .