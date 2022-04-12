محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الرئاسة اليمنية تصدر بيان هام وتعلن عن الخطوة الأولى للمجلس الرئاسي والمدينة التي ستكون مقر دائم للمجلس وهذا ما سيحدث بعد ساعات

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي أن الخطوة الأولى بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن هي التجهيز والعودة إلى البلاد من أجل إدارة شؤون الدولة بشكل كامل من الداخل.

وبحسب مصادر يمنية مطلعة فأن الرئاسة ستدير شؤون الدولة من العاصمة المؤقتة عدن لأول مرة منذ سنوات.

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وخلال سنوات الحرب الدامية في اليمن التي تولى عبد ربه منصور هادي فيها الحكم، بقي مقيماً في المنفى داخل السعودية، متجاهلاً المطالبات الشعبية بعودته مع أعضاء حكومته والمسؤولين الذين بقي معظمهم في الخارج.

وخلال 7 أعوام، لم يعد هادي إلى اليمن واقتصرت عودته على زيارات قليلة، آخرها في أبريل 2019، حين عُقد اجتماع لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرق اليمن).

ولم يقم هادي بعدها بأي زيارة إلى اليمن، بل ترهلت سلطاته، وتحول بالنسبة إلى كثيرين إلى مجرد “رئيس صوري”.

وعلى الرغم من الأحداث الدامية التي شهدتها عدن ومحافظات أخرى؛ من انقلاب قام به المجلس الانتقالي بدعم من دولة الإمارات، وخروجها عن سيطرة قواته، فقد انحصر دور هادي في الإعلام، باستقبال سفراء في مقر إقامته بالرياض، والاتصال بالمسؤولين، وتقديم التعازي في الوفيات، بحسب ما كانت تظهر أخبار توردها وكالة الأنباء “سبأ” المتحدثة باسم الحكومة اليمنية.

وطوى هادي حكمه بإعلان رئاسي من الرياض بنقل صلاحياته للمجلس وإعفاء نائبه علي محسن الأحمر، وتقرر بموجب ذلك الإعلان تشكيل مجلس رئاسي من 8 أعضاء، بقيادة رشاد العليمي، لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية.

وطوى هذا القرار صفحة الرئيس هادي، الذي تسلم الحكم في 21 فبراير 2012، بناء على المبادرة الخليجية، التي تم بموجبها تسليم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح للسلطة، إثر ثورة شعبية اندلعت ضده في 11 فبراير 2011.

وفجر الخميس 7 أبريل/نيسان 2022، أعلن عبد ربه منصور هادي نقل جميع صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي مكون من 8 أعضاء، وأعفى نائبه اللواء علي محسن الأحمر من منصبه، وذلك تزامناً مع دعم سعودي بـ3 مليارات دولار، تتقاسم مليارَين منها مع الإمارات.

ويتولى مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن “إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية”، ليطوي بذلك فترة حكم “هادي”، الذي يعد الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، منذ فبراير 2012.

ويتكون المجلس من رشاد محمد العليمي رئيساً، وعضوية 7 أعضاء هم: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني.