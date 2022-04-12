الفيصلي يعبر السد القطري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، فوزه القاري الأول في تاريخه، ولك في اللقاء الذي جمعه بالسد القطري اليوم، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2022.
وبهذه النتيجة، رفع الفيصلي، رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، وبفارق الأهداف عن ناساف كارشي الأوزباكي “المتصدر”.
من ناحيته، تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد، في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد نقطة وحيدة فقط.
ودخل السد، مباراة الفيصلي، بقوة كبيرة للغاية، حيث سجل هدف التقدم مبكرًا، عن طريق نجمه وقائده حسن الهيدوس، وبالتحديد في الدقيقة الرابعة.
وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، إلى المباراة سريعًا، عندما أدرك محترفه هشام فايق، التعادل في الدقيقة 16.
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وفي الشوط الثاني، سجل المهاجم الرأس أخضري جوليو تفاريس، هدف الفوز التاريخي للفيصلي، في الدقيقة 53.
يذكر أن هذا الفوز؛ هو الأول في تاريخ الفيصلي قارياً، حيث تعادل الفريق، في الجولة الأولى، بهدف لمثله، مع الوحدات الأردني
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