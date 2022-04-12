محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نشرت الإدارة العامة للجوازات على حسابها على موقع التواصل “تويتر”، انفوجراف للتعريف بخدمة “الاتصال المرئي” المتاحة لكافة المستفيدين من خدمات الجوازات⁩، بالتواصل المرئي مع مدير عام الجوازات، في جميع إدارات الجوازات بكافة مناطق المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر خدمة الاتصال المرئي.. “الجوازات” توضح الهدف من الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.