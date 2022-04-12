نائب أمير مكة يستقبل رئيس مجلس مديري مطارات جدة ومدير عام السجون

استقبل نائب‏ أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس مديري شركة «مطارات جدة»، المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي للشركة، المهندس ريان طرابزوني، ونائب الرئيس للتشريعات والشؤون الحكومية بالشركة، عصام نور.

وفي بداية اللقاء، استمع الأمير بدر بن سلطان لخطط واستعدادات «مطارات جدة» لاستقبال القادمين لموسم العمرة ورمضان عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي. كما استمع نائب‏ أمير مكة المكرمة إلى شرح عن أعمال شركة «مطارات جدة»، التي تشرف على تشغيل وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ودورها في تطويره وفق أحدث المواصفات وأعلى المعايير العالمية، وتعزيز دوره، ليكون في مقدمة أفضل المطارات الإقليمية والدولية الرائدة، بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين بمفهوم عصري جديد ومبتكر، ليصبح واجهة مشرفة لزوار المملكة.

قد أنشئت شركة مطارات جدة، إحدى الشركات التابعة لشركة «مطارات القابضة»، ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة؛ لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام السجون بالمملكة، اللواء ماجد الدويش، يرافقه مدير سجون المنطقة المعين حديثا، العميد علي القحطاني.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان العميد القحطاني، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله. وتسلم إصدار الأدلة الإجرائية والتنظيمية للمراكز التأهيلية التخصّصية، مستمعًا لشرح عن البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إصلاحيات المنطقة، والتي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.