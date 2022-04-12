نائب أمير مكة يناقش أعمال لجنة إزالة الأحياء العشوائية

رأس نائب‏ أمير مكة، الأمير بدر بن سلطان، اجتماعا، بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة، لمناقشة أعمال لجنة إزالة الأحياء العشوائية في جدة.

واطلع على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها إزالة 20 حيا، والخطة المقبلة لإزالة 12 حيا بعد شهر رمضان.