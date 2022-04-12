سياحة داخلية تعانق البحر

ولا يقتصر المشهد على الموقع فحسب، وإنما على مرسى آمن للسفن، يصل ارتفاعه إلى 135 مترًا. وبجانب المرسى منطقة «المارينا» التي تحوي مطاعم ومقاهي عالمية، تعانق مياه البحر، وتضاعف المتعة، فضلا عن ساحة يمارس فيها الزوار المشي في المسارات المخصصة. كما أتيح للزوار فرصة السكن والإقامة في الفنادق، لتتحول المنطقة إلى نقطة جذب وتشجيع للسياحة الداخلية.
وتنتشر بالمكان أفواج من السائحين الأجانب الذين حرصوا على زيارة المرسي، والتقاط الصور التذكارية أمام اليخوت، وسط أجواء اجتماعية وأنشطة استثنائية.
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