سياحة داخلية تعانق البحر

تمتد منطقة «مارينا» بمحاذاة كورنيش جدة الشمالي على 112 ألف م2، وتضم مطاعم ومقاهي ومحلات للملابس. وطيلة الممشى الواقع في نادي اليخوت، يستمتع الزوار بالموسيقي، ويعج المكان بالزوار من جميع المناطق، الذين حرصوا على الحضور لمشاهدة الموقع.

ولا يقتصر المشهد على الموقع فحسب، وإنما على مرسى آمن للسفن، يصل ارتفاعه إلى 135 مترًا. وبجانب المرسى منطقة «المارينا» التي تحوي مطاعم ومقاهي عالمية، تعانق مياه البحر، وتضاعف المتعة، فضلا عن ساحة يمارس فيها الزوار المشي في المسارات المخصصة. كما أتيح للزوار فرصة السكن والإقامة في الفنادق، لتتحول المنطقة إلى نقطة جذب وتشجيع للسياحة الداخلية.

وتنتشر بالمكان أفواج من السائحين الأجانب الذين حرصوا على زيارة المرسي، والتقاط الصور التذكارية أمام اليخوت، وسط أجواء اجتماعية وأنشطة استثنائية.