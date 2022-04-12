دعوة لتسوير الأراضي

دعت أمانة منطقة المدينة المنورة ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار ترخيص التسوير عبر منصة «بلدي» وذلك قبل موعد بدء المرحلة الثانية من الحملة والمتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك والمقررة مطلع يوليو المقبل. وحددت أمانة المنطقة المحاور المستهدفة للمرحلة الأولى من الحملة اشتملت على الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية داخل المدينة والتي يبلغ عددها 11 طريقا وهي ( طريق أبي ذر الغفاري، طريق أبي بكر الصديق، طريق المطار، طريق العباس بن عبادة، طريق الهجرة، طريق السلام، طريق خالد بن الوليد، طريق الملك فهد، طريق الملك عبدالعزيز، طريق الملك عبدالله، طريق أمير المؤمنين عثمان بن عفان. مشددةً أمانة منطقة المدينة المنورة على الملاك بالمسارعة بتسوير الأراضي الفضاء تفادياً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين.



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