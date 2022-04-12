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تفعيل الجولات الرقابية بالمساجد

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عقد وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- بمُديري عموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، بحضور نائبه الدكتور يوسف بن سعيد.

وشدد آل الشيخ على أهمية تفعيل التقنية في خدمات الوزارة وأعمالها، ومتابعة المساجد وتفعيل الجولات الرقابية للوقوف على المرافق الخدمية للمساجد ومتابعة احتياجاتها والمحافظة على ممتلكاتها.

ووجه آل الشيخ بعقد لجان متخصصة بالمناطق لدراسة توزيع القوى العاملة بفروع الوزارة والمكاتب التابعة لها وفق الاحتياج، كما وجه بالرفع بالمقترحات التي تخدم الوزارة وتحقق توجيهات القيادة الرشيدة.

إثر ذلك، ناقش الوزير مع مسؤولي الوزارة آليّات سير العمل في الفروع وتفعيل التقنية والهوية الموحدة للفروع ومشاريع الصيانة والتشغيل ومعالجة أوضاع المباني المستأجرة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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