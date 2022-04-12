تفعيل الجولات الرقابية بالمساجد

عقد وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- بمُديري عموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، بحضور نائبه الدكتور يوسف بن سعيد.

وشدد آل الشيخ على أهمية تفعيل التقنية في خدمات الوزارة وأعمالها، ومتابعة المساجد وتفعيل الجولات الرقابية للوقوف على المرافق الخدمية للمساجد ومتابعة احتياجاتها والمحافظة على ممتلكاتها.

ووجه آل الشيخ بعقد لجان متخصصة بالمناطق لدراسة توزيع القوى العاملة بفروع الوزارة والمكاتب التابعة لها وفق الاحتياج، كما وجه بالرفع بالمقترحات التي تخدم الوزارة وتحقق توجيهات القيادة الرشيدة.

إثر ذلك، ناقش الوزير مع مسؤولي الوزارة آليّات سير العمل في الفروع وتفعيل التقنية والهوية الموحدة للفروع ومشاريع الصيانة والتشغيل ومعالجة أوضاع المباني المستأجرة.